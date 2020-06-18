На Кировоградщине из реки вытащили труп мужчины. Фото: ГСЧС

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В Кировоградской области из реки Бешка на территории Александрийского района вытащили труп мужчины 1972 года рождения без головы.

Правоохранители внесли сведения по этому факту в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего, а также лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения. Об этом сообщает «Точка доступа» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Издание пишет, что мужчина с начала 2020 года находился в розыске, как пропавший без вести. Предварительно установлено, что тело пробыло в воде почти шесть месяцев.

По информации УНН, тело мужчины обнаружили в реке возле поселка Новая Прага. Отмечается, что обезглавленное тело было замотано в одеяло, руки и ноги покойного связаны веревкой, к которой привязаны кирпичи.

Напомним, следователи назначили более 200 экспертиз по делу об убийстве семи мужчин возле водоема в Житомирской области.