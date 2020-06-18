Шмыгаль рассказал, уйдет ли Кабмин в отставку. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил, что оснований для отставки Кабинета министров нет, несмотря на то, что сегодня народные депутаты во второй раз отказались поддержать программу действий правительства.

По словам Шмыгаля, правительство продолжит работать по этой программе, ведь ее создавали совместно с народными депутатами и там были учтены все цели и задачи президента Владимира Зеленского. Он отметил, что Кабмин будет поддерживать украинского производителя, малый и средний бизнес, аграриев и других. Об этом он сказал журналистам после голосования в Раде, передает Pavlovsky News.

По словам Шмыгаля, некоторые депутаты не поддержали программу действий Кабмина из-за того, что у них есть вопросы к работе некоторых министров. При этом он не уточнил, о каких именно министрах идет речь.

Также, по мнению премьера, народные депутаты попросту не хотели давать Кабинету министров иммунитет, но правительство якобы за ним и не гналось. При этом правительство не намерено дорабатывать программу деятельности, потому что это «завершенный документ и совместный продукт правительства и Верховной Рады».

Это наша программа и наш план действий, — подчеркнул он.

Напомним, во время утреннего пленарного заседания 18 июня народные избранники 207 голосами «за» со второй попытки провалили голосование за обновленный курс Кабинета министров. Ранее часть депутатов назвала эту программу «курсовой работой студента-первокурсника».