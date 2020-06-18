В США и Европе считают дело Порошенко сведением политических счетов, Венедиктова хочет перенести суд, фото — Укринформ

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Дело Порошенко находится в фокусе внимания ведущих стран мира. Об этом свидетельствуют заявления, которые обнародовали сегодня в Посольствах США, Канады и ФРГ в Киеве, а также на саммите Европейской народной партии.

Американское посольство заявило, что в условиях демократии все граждане имеют право на равное на справедливое отношение к себе в соответствии с законом, но «система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов».

Европейская народная партия обеспокоена политическими делами против Порошенко. В заявлении партии говорится о недопустимости избирательного правосудия в отношении Порошенко. Президент ЕНП Дональд Туск заявил, что партия «очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко».

Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов, — заявил Туск.

ЕНП — самое крупное партийное объединение Европы, в руководство которого, в частности, входит канцлер ФРГ Ангела Меркель, австрийский лидер Себастьян Курц, бывший глава ЕС Дональд Туск.

Отреагировали на сегодняшний суд и дипломаты Канады и Германии.

Между тем генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня обратилась в Печерский райсуд Киева с просьбой перенести заседание, на котором будут избирать меру пресечения Порошенко по делу о якобы незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Судьи рассмотрят заявление Венедиктовой о переносе заседания, сообщают «Українські Новини».

В то же время пресс-секретарь Порошенко заявляет, что Порошенко перенес похороны отца из-за необходимости быть в суде.

Напомним, что Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн грн. Правоохранители сообщили Порошенко о подозрении в деле о незаконном назначении Семочко.

16 июня умер Алексей Порошенко — отец Петра Порошенко.