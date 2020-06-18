У США та Європі занепокоєні політичними справами проти Порошенка, Венедіктова хоче перенести суд, фото — Укрінформ

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Справа Порошенка перебуває у фокусі уваги провідних країн світу. Про це свідчать заяви, які оприлюднили сьогодні в Посольстві США, ФРН, Канади у Києві та на саміті Європейської народної партії.

Американське посольство заявило, що в умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону, але «система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків».

Європейська народна партія занепокоєна політичними справами проти Порошенка. У заяві партії йдеться про неприпустимість вибіркового правосуддя стосовно Порошенка. Президент ЄНП Дональд Туск заявив, що партія «дуже занепокоєна політичними справами проти колишнього президента Порошенка».

Звинувачення не мають нагадувати політично мотивоване переслідування і не можуть бути політично мотивованими проти окремих політичних опонентів, — заявив Туск.

ЄНП — найбільше партійне об'єднання Європи, до керівництва якого, зокрема, входить канцлер ФРН Ангела Меркель, австрійський лідер Себастян Курц, колишній очільник ЄС Дональд Туск.

Підтримку Порошенку всловили й дипломати Канади та Німеччини.

Тим часом генпрокурор Ірина Венедіктова сьогодні звернулася до Печерського райсуду Києва з проханням перенести засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід Порошенку у справі про нібито незаконне призначення Сергія Семочко заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Судді розглянуть заяву Венедіктової щодо перенесення засідання на початку розгляду справи о 15.15, повідомляють «Українські Новини».

Водночас прес-секретар Порошенка заявляє, що Порошенко переніс похорон батька через необхідність бути в суді.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенко із заставою 10 млн грн. Правоохоронці повідомили Порошенка про підозру у справі про незаконне призначення Семочко.

16 червня помер Олексій Порошенко — батько Петра Порошенка.