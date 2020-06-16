В Порошенка помер батько, фото — "ЄС"

https://racurs.ua/ua/n139786-v-petra-poroshenka-pomer-batko.html

Ракурс

Батько Петра Порошенка Олексій помер сьогодні на 85 році житті. Про це повідомили у партії екс-президента України «Європейська солідарність». Про причину смерті не зазначається.

Олексій Порошенко народився 11 червня 1936 року в Ізмаїльському повіті на території колишнього Королівства Румунії. Герой України, заслужений працівник сільського господарства України.

Рід Порошенків документально фіксується у переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади.

Порошенко-старший здобув фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Працював в Болграді інженером Держтехнагляду, у Бендерах (Молдавська РСР) директором експериментально-ремонтного заводу.

У 1992 році переїхав до Києва, став заступником генерального директора АТ «Біржовий дім «Україна» (генеральний директором був його син Петро Порошенко). Після того, як молодший син пішов у політику, Олексій Порошенко очолив концерн «Укрпромінвест».

Олексій Порошенко був успішним бізнесменом, у 2012 році журнал «Фокус» включив його до числа 20 провідних аграріїв України.

Старший син Порошенка Михайло трагічно загинув у 1997 році в автокатастрофі за нез’ясованих обставин. Похований разом з матір’ю в родинному склепі на Звіринецькому кладовищі Києва.