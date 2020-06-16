У Петра Порошенко умер отец, фото — "ЕС"

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Отец Петра Порошенко Алексей скончался сегодня на 85 году жизни. Об этом сообщили в партии экс-президента Украины «Европейская солидарность». Причина смерти не указывается.

Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года в Измаильском уезде на территории бывшего Королевства Румынии. Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства Украины.

Род Порошенко документально фиксируется в переписи 1835 года, где Порошенко записаны мещанами малороссийской общины.

Порошенко-старший получил специальность инженера-механика механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве. Работал в Болграде инженером Гостехнадзора, в Бендерах (Молдавская ССР) директором экспериментально-ремонтного завода.

В 1992 году переехал в Киев, стал заместителем генерального директора АО «Биржевой дом «Украина"(генеральный директором был его сын Петр Порошенко). После того, как младший сын пошел в политику, Алексей Порошенко возглавил концерн «Укрпроминвест».

Алексей Порошенко был успешным бизнесменом, в 2012 году журнал «Фокус» включил его в число 20 ведущих аграриев Украины.

Старший сын Порошенко Михаил трагически погиб в 1997 году в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах. Похоронен вместе с матерью в семейном склепе на Зверинецком кладбище Киева.