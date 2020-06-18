Проспект Григоренка в Харкові. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n139919-u-harkovi-sud-skasuvav-pereymenuvannya-prospektu-grygorenka-na-jukova.html

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Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов партії «Свобода», яка оскаржувала повторне перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

Рішення ще не набрало законної сили — міськрада подаватиме апеляцію. Представник позивача Андрій Коломійцев зазначив, що рішення міськради повернути проспекту ім’я Жукова порушує закони України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». Про це із зали суду повідомляє кореспондент «Суспільного».

Представник міської влади, яка наполягає на проспекті Жукова, посилався на висновок військового дослідження експерта науково-дослідчої комісії. Комісія зазначає, що маршал Григорій Жуков брав участь у вигнанні нацистських окупантів з України у ході Другої світової війни і вчинив героїчний вчинок задля вітчизни. Відповідач вважає, що таким чином проспект Жукова не підпадає під дію закону про декомунізацію.

Під будівлею суду пікет влаштували два десятки представників «Свободи» та «Демократичної сокири».

Нагадаємо, у лютому депутати міськради Харкова вдруге проголосували за повернення проспектові Григоренка назви на честь радянського маршала Жукова.