ЗНО 2020: Рада зробила тестування добровільним для випускників шкіл

https://racurs.ua/ua/n139918-zelenskyy-i-rada-zaprovadyly-dobrovilne-zno.html

Ракурс

ЗНО 2020 буде добровільним — Верховна Рада у зв’язку із спалахом коронавірусної інфекції в Україні звільнила від складання зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл, які не планують цьогоріч вступати до українських вишів.

Таке рішення за основу та в цілому підтримали 356 нардепів. Також парламентарі погодили пришвидшення процедури підписання документу спікером Ради Дмитром Разумковим, щоб оперативно передати його на підпис президенту.

Законопроект пропонує звільнити школярів, які завершують здобування цього року повної середньої освіти, від складання обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА), — повідомляється на сайті Ради.

Утім, вони за власним бажанням матимуть право пройти ДПА, зокрема й у формі ЗНО.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що учні (студенти), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, отримають право вибору виду оцінювання результатів свого навчання:

річне оцінювання;

ДПА;

ДПА у формі ЗНО.

Нагадаємо, 17 червня президент України Володимир Зеленський подав законопроект № 3669, який передбачає внесення змін до законодавства щодо ЗНО цьогорічних випускників навчальних закладів.