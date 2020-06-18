Коронавірус у ЗСУ. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n139917-u-zsu-mayje-20-novyh-hvoryh-na-koronavirus-naybilshe-vypadkiv-u-kyievi-ta-oblasti.html

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 34 тис. осіб. За останню добу захворіли 829 осіб, із них 18 — військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ).

Наразі у ЗСУ хворіють на коронавірус 148 осіб, ще 227 вже одужали. За весь період епідемії зафіксовано чотири летальні випадки. Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Серед нових хворих дев’ятеро були госпіталізовані, ще дев’ятеро перебувають на ізоляції та лікуються під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання зареєстровано у Києві та Київській області. Так, до столичної військової лікарні госпіталізували трьох хворих, ще троє інфікованих з Київської області лікуються вдома.

Зазначається, що стан усіх хворих задовільний, у деяких захворювання відбувається безсимптомно. Наразі на ізоляції перебувають 427 військовослужбовців, у 70 із них термін ізоляції завершиться найближчими днями.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ, реальна кількість інфікувань нині в Україні може становити понад 130 тис. випадків, а до кінця року можуть померти від COVID-19 від 4 до 7 тис. українців.