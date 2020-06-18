У Мінську на допит забрали головного опонента президента, фото — tut.by

https://racurs.ua/ua/n139914-vesele-jyttya-supernykiv-lukashenka-u-minsku-na-dopyt-zabraly-golovnogo-oponenta-prezydenta.html

Ракурс

У Білорусії вранці 18 червня зник претендент на президентську посаду Віктор Бабарика і його син Едуард.

Штаб політика повідомив, що Бабарика з сином поїхали здавати чергову порцію підписів і припинили виходити на зв’язок, їхні телефони недоступні.

Згодом державний канал «Білорусь 1» повідомив, що претендент на посаду президента Білорусі перебуває у департаменті фінансових розслідувань Комітету держконтролю і тривають слідчі дії у справі «Белгазпромбанка».

Бабарика раніше керував цією установою. Днями в офіс організації приходили з обшуками у справі про ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Бабарика поки не має процесуального статусу, але Комітет державного контролю заявив про наявність доказів його причетності до справи. Дотепер Бабарика не був офіційним підозрюваним у справі «Белгазпромбанку» і слідчі дії стосовно нього не проводилися.

ЗМІ повідомили також, що обшук сьогодні проходить в будинку Бабарика в селі під Мінськом.

Виборчі рахунки політика заблокували. За висунення Бабарика на посаду зібрали 425 тис. підписів, сьогодні у штабі мають намір зібрати необхідні 500 тис.

Президентські вибори в Білорусі мають відбутися 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років, також висунув свою кандидатуру. По країні навесні прокотилася хвиля масових затримань.

6 травня затримали або викликали в міліцію 120 осіб, 50 з них засуджені на різні строки адміністративного арешту, двадцятьох оштрафували на 6 тис. євро за участь у несанкціонованих масових заходах.

Політична кар'єра Лукашенка супроводжується зникненням і політичних суперників, і простих громадян, незгідних з його політикою.

Віктор Гончар під час виборів 1994 року був в команді Лукашенко. Однак незабаром він перейшов в опозицію і відмовився визнавати результати референдуму 1996 року, очолив альтернативний ЦВК під час альтернативних президентських виборів 1999 року. 16 вересня 1999 року Гончар безслідно зник в Мінську разом зі своїм другом, бізнесменом Анатолієм Красовським.

Юрій Захаренко також був в команді Лукашенко, згодом очолив МВС і зник 7 травня 1999 року. У 2000 році зник оператор російського «Першого каналу» Дмитро Завадський.