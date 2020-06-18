Выборы в Беларуси: в Минске на допрос забрали главного оппонента Лукашенко,фото — tut.by

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Ракурс

В Беларуси утром 18 июня исчез претендент на президентский пост Виктор Бабарико и его сын. Эдуард.

Штаб политика сообщил, что Бабарико с сыном поехали сдавать очередную порцию подписей и прекратили выходить на связь, их телефоны недоступны.

Впоследствии государственный канал «Беларусь 1» сообщил, что претендент на пост президента Беларуси находится в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, где проходят следственные действия по делу «Белгазпромбанка».

Бабарыка ранее руководил этим учреждением. На днях в офис организации приходили с обысками по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Бабарико пока не имеет процессуального статуса, но Комитет государственного контроля заявил о наличии доказательств его причастности к делу.

До сих пор Бабарико не был официальным подозреваемым по делу «Белгазпромбанка» и следственные действия в отношении него не проводились. Избирательные счета политика заблокировали.

СМИ сообщили также, что обыск сегодня проходит в доме Бабарико в селе под Минском.

За выдвижение Бабарико на должность собрали 425 тыс. подписей, сегодня в штабе намерены собрать необходимые 500 тыс.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, также выдвинул свою кандидатуру. По стране весной прокатилась волна массовых задержаний.

6 мая задержали или вызвали в милицию 120 человек, 50 из них осуждены на различные сроки административного ареста, двадцать человек оштрафовали на 6 тыс. евро за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Политическая карьера Лукашенко сопровождается исчезновением и политических соперников, и простых граждан, несогласных с его политикой.

Виктор Гончар во время выборов 1994 года был в команде Лукашенко. Однако вскоре он перешел в оппозицию и отказался признавать результаты референдума 1996 года, возглавил альтернативный ЦИК во время альтернативных президентских выборов 1999 года. 16 сентября 1999 года Гончар бесследно исчез в Минске вместе со своим другом, бизнесменом Анатолием Красовским.

Юрий Захаренко также был в команде Лукашенко, впоследствии возглавил МВД и исчез 7 мая 1999 года. В 2000 году исчез оператор российского «Первого канала» Дмитрий Завадский.