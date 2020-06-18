Катастрофа МАУ. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n139913-iran-nazval-usloviya-peredachi-ukraine-samopiscev-samoleta-mau.html

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«Черные ящики» сбитого авиалайнера «Международные авиалинии Украины» достанутся украинской стороне, но при одном условии.

Украина получит бортовые самописцы, если сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Reuters.

По словам иранского чиновника, ранее Украина не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

Иран займется расшифровкой самописцев совместно с Францией, если Украиной не будут предоставлены необходимые условия. Эслами подчеркнул, что расшифровка самописцев в любом случае предусматривает присутствие представителей Ирана и Украины.

Как известно, 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В авиакатастрофе погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа. Власти Ирана официально признали, что украинский пассажирский самолет был сбит.

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что согласно Чикагской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, должна обеспечить расшифровку «черных ящиков». Если соответствующего оборудования у нее нет, то самописцы должны быть переданы третьей стороне. Выбирается любая третья страна.