Катастрофа МАУ. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n139913-iran-nazvav-umovy-peredachi-ukrayini-samopysciv-litaka-mau.html

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«Чорні скриньки» збитого авіалайнера «Міжнародні авіалінії України» перепадуть українській стороні, але за однієї умови.

Україна отримає бортові самописці, якщо зможе забезпечити технічні умови для їх розшифровки. Про це заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє Reuters.

За словами іранського чиновника, раніше Україна не мала у своєму розпорядженні достатніх технічних можливостей, однак тепер вони є. Очікується, що «чорні скриньки» розшифровуватимуть в присутності експертів Міжнародної організації цивільної авіації.

Іран займеться розшифровкою самописців спільно з Францією, якщо Україною не будуть надані необхідні умови. Есламі наголосив, що розшифровка самописців в будь-якому разі передбачає присутність представників Ірану та України.

Як відомо, 8 січня у Тегерані розбився пасажирський літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». В авіакатастрофі загинули всі 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу. Влада Ірану офіційно визнала, що український пасажирський літак було збито.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що згідно з Чиказькою конвенцією, країна, на території якої сталася катастрофа, повинна забезпечити розшифровку «чорних скриньок». Якщо відповідного обладнання у неї немає, то самописці повинні бути передані третій стороні. Обирається будь-яка третя країна.