Верховна Рада залишила Вакарчука нардепом

https://racurs.ua/ua/n139912-rada-ne-vidpustyla-vakarchuka.html

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Святослав Вакарчук залишається народним депутатом України. Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні не підтримала заяву представника фракції «Голос» про складання депутатських повноважень. «За» це рішення проголосували лише 175 парламентарів з 226 необхідних.

Таке рішення українського парламенту є прогнозованим, оскільки нещодавня заява Вакарчука про складання депутатського мандату отримала шквал критики під колег по Раді, зокрема й «Слуг народу». Тоді деякі нардепи з монобільшості закликали не відпускати Вакарчука. Наприклад, нардеп-«слуга» Богдан Яременко написав «Обрався — працюй».

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