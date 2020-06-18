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Ракурс
Наслідки негоди у Вінницькій області. Фото: vinnitsa.info

Підтоплені будинки та розмиті вулиці: потужна злива залила Вінниччину (ФОТО, ВІДЕО)

18 чер 2020, 11:32
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У Вінницькій області потужна злива призвела до руйнувань в одному з сіл.

Негода ввечері 17 червня наробила лиха у селі Клембівка Ямпільського району. Повідомлення про підтоплення надійшло близько 19.15 на лінію 101. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Потоки води були такими сильними, що розмили п’ять колодязів та 300 м вулиць. Також було підтоплено п’ять житлових будинків й вісім присадибних ділянок. Крім того, злива завдала сильної шкоди урожаю місцевих жителів.

У ДСНС зазначили, що рятувальники разом із місцевими жителями ліквідовували наслідки негоди. Наразі в селі також проводяться подворові обходи, а сьогодні планують провести засідання районної комісії ТЕБ та НС.

Наслідки негоди у Вінницькій області. Фото: dsns.gov.ua, vinnitsa.info

Наслідки негоди у Вінницькій області. Фото: dsns.gov.ua, vinnitsa.info

Наслідки негоди у Вінницькій області. Фото: dsns.gov.ua, vinnitsa.info

Нагадаємо, у Херсонській області вдруге за місяць пронісся смерч. Потужна стихія вирувала в селищі Сиваське Новотроїцького району лише 10 хвилин, але наробило лиха.

Джерело: Ракурс


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