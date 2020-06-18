Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139908-ukrayinu-sogodni-nakryut-grozy-de-chekaty-na-pogirshennya-pogody-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні значно погіршиться, у більшості областей країни очікуються грози, подекуди з градом та штормовим вітром до 15−20 м/с.

Зокрема, грози з сильним вітром очікуються сьогодні у Києві та Київській області. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також грози накриють західні, південні та центральні області. Не буде опадів лише на Донбасі, а також у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Також сьогодні в окремих районах, окрім північно-східних та східних областей, буде град та шквали 15−20 м/с. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У зв’язку зі значними дощами 18 червня очікується поновлення підйомів рiвнiв води у низці річок. Так, рівень води може піднятися на заході країни у рiчках басейнiв Прута, Сяну та Сірету, на притоках Дністра у Тернопільській та Хмельницькій областях. Також можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, вчора після грози у Києві деякі вулиці стали схожими на річки. Також через негоду були повалені декілька дерев.