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Погода в Україні. Фото: Pexels

Україну сьогодні накриють грози: де чекати на погіршення погоди (КАРТА)

18 чер 2020, 11:21
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Погода в Україні сьогодні значно погіршиться, у більшості областей країни очікуються грози, подекуди з градом та штормовим вітром до 15−20 м/с.

Зокрема, грози з сильним вітром очікуються сьогодні у Києві та Київській області. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також грози накриють західні, південні та центральні області. Не буде опадів лише на Донбасі, а також у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Також сьогодні в окремих районах, окрім північно-східних та східних областей, буде град та шквали 15−20 м/с. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

У зв’язку зі значними дощами 18 червня очікується поновлення підйомів рiвнiв води у низці річок. Так, рівень води може піднятися на заході країни у рiчках басейнiв Прута, Сяну та Сірету, на притоках Дністра у Тернопільській та Хмельницькій областях. Також можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, вчора після грози у Києві деякі вулиці стали схожими на річки. Також через негоду були повалені декілька дерев.

Джерело: Ракурс


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