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Погода в Украине. Фото: Pexels
Украину сегодня накроют грозы: где ждать ухудшения погоды (КАРТА)https://racurs.ua/n139908-ukrainu-segodnya-nakrout-grozy-gde-jdat-uhudsheniya-pogody-karta.htmlРакурс
Погода в Украине сегодня значительно ухудшится, в большинстве областей страны ожидаются грозы, местами с градом и штормовым ветром до 15−20 м/с.
В частности, грозы с сильным ветром ожидаются сегодня в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Также грозы накроют западные, южные и центральные области. Не будем осадков только на Донбассе, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Также сегодня в отдельных районах, кроме северо-восточных и восточных областей, будет град и шквалы 15−20 м/с. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В связи со значительными дождями 18 июня ожидается возобновление подъемов уровней воды в ряде рек. Так, уровень воды может подняться на западе страны в реках бассейнов Прута, Сяна и Сирета, на притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях. Также возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.
Напомним, вчера после грозы в Киеве некоторые улицы стали похожими на реки. Также из-за непогоды были повалены несколько деревьев.