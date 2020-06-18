Погода в Украине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n139908-ukrainu-segodnya-nakrout-grozy-gde-jdat-uhudsheniya-pogody-karta.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня значительно ухудшится, в большинстве областей страны ожидаются грозы, местами с градом и штормовым ветром до 15−20 м/с.

В частности, грозы с сильным ветром ожидаются сегодня в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также грозы накроют западные, южные и центральные области. Не будем осадков только на Донбассе, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Также сегодня в отдельных районах, кроме северо-восточных и восточных областей, будет град и шквалы 15−20 м/с. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В связи со значительными дождями 18 июня ожидается возобновление подъемов уровней воды в ряде рек. Так, уровень воды может подняться на западе страны в реках бассейнов Прута, Сяна и Сирета, на притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях. Также возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Напомним, вчера после грозы в Киеве некоторые улицы стали похожими на реки. Также из-за непогоды были повалены несколько деревьев.