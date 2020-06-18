Последствия непогоды в Винницкой области. Фото: vinnitsa.info

https://racurs.ua/n139909-podtoplennye-doma-i-razmytye-ulicy-moschnyy-liven-zalil-vinnichchinu-foto-video.html

Ракурс

В Винницкой области мощный ливень привел к разрушениям в одном из сел.

Непогода вечером 17 июня наделала беды в селе Клембовка Ямпольского района. Сообщение о подтоплении поступило около 19.15 на линию 101. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Потоки воды были такими сильными, что размыли пять колодцев и 300 м улиц. Также было подтоплено пять жилых домов и восемь приусадебных участков. Кроме того, ливень нанес сильный вред урожаю местных жителей.

В ГСЧС отметили, что спасатели вместе с местными жителями ликвидировали последствия непогоды. Сейчас в селе также проводятся подворовые обходы, а сегодня планируют провести заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, в Херсонской области второй раз за месяц пронесся смерч. Мощная стихия бушевала в поселке Сивашское Новотроицкого района лишь 10 минут, но наделало беды.