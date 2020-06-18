Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Последствия непогоды в Винницкой области. Фото: vinnitsa.info

Подтопленные дома и размытые улицы: мощный ливень залил Винниччину (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2020, 11:32
999

В Винницкой области мощный ливень привел к разрушениям в одном из сел.

Непогода вечером 17 июня наделала беды в селе Клембовка Ямпольского района. Сообщение о подтоплении поступило около 19.15 на линию 101. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Потоки воды были такими сильными, что размыли пять колодцев и 300 м улиц. Также было подтоплено пять жилых домов и восемь приусадебных участков. Кроме того, ливень нанес сильный вред урожаю местных жителей.

В ГСЧС отметили, что спасатели вместе с местными жителями ликвидировали последствия непогоды. Сейчас в селе также проводятся подворовые обходы, а сегодня планируют провести заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС.

Последствия непогоды в Винницкой области. Фото: dsns.gov.ua, vinnitsa.info

Последствия непогоды в Винницкой области. Фото: dsns.gov.ua, vinnitsa.info

Последствия непогоды в Винницкой области. Фото: dsns.gov.ua, vinnitsa.info

Напомним, в Херсонской области второй раз за месяц пронесся смерч. Мощная стихия бушевала в поселке Сивашское Новотроицкого района лишь 10 минут, но наделало беды.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров