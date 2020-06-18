Верховная Рада оставила Вакарчука нардепом

https://racurs.ua/n139912-rada-ne-otpustila-vakarchuka.html

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Святослав Вакарчук остается народным депутатом Украины. Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании не поддержала заявление представителя фракции «Голос» о сложении депутатских полномочий. «За» это решение проголосовали лишь 175 парламентариев из 226 необходимых.

Такое решение украинского парламента является прогнозируемым, поскольку недавнее заявление Вакарчука об отказе от депутатского мандата вызвало шквал критики коллег по Раде, в том числе и «слуг народа». Тогда некоторые нардепы из монобольшинства призвали не отпускать Вакарчука. Например, нардеп-«слуга» Богдан Яременко написал «Избрался — работай».

Вместе с тем, нардепы 343 голосами «за» дали добро на сложение мандата представительницы фракции «Батькивщина» Ольги Бильковой, которая перед голосованием за парламентской трибуной объяснила причину такого решения.