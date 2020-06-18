Коронавирус в ВСУ. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n139917-v-vsu-pochti-20-novyh-bolnyh-koronavirusom-bolshe-vsego-sluchaev-v-kieve-i-oblasti.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у более 34 тыс. человек. За последние сутки заболели 829 человек, из них 18 — военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас в ВСУ болеют коронавирусом 148 человек, еще 227 уже выздоровели. За весь период эпидемии зафиксировано четыре летальных исхода. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Среди новых больных девять были госпитализированы, еще девять находятся на изоляции и лечатся под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве и Киевской области. Так, в столичную военную больницу госпитализировали трех больных, еще трое инфицированных из Киевской области лечатся дома.

Отмечается, что состояние всех больных удовлетворительное, у некоторых заболевания протекает бессимптомно. Сейчас на изоляции находятся 427 военнослужащих, у 70 из них срок изоляции завершится в ближайшие дни.

Напомним, согласно данным Минздрава, реальное количество заражений сейчас в Украине может составлять более 130 тыс. случаев, а к концу года могут умереть от COVID-19 от 4 до 7 тыс. украинцев.