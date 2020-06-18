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Ракурс
ВНО 2020: Рада сделала тестирование добровольным для выпускников школ

Зеленский и Рада ввели добровольное ВНО

18 июн 2020, 13:02
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ВНО 2020 будет добровольным — Верховная Рада в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине освободила от сдачи внешнего независимого оценивания выпускников школ, которые не планируют в этом году поступать в украинские вузы.

Такое решение поддержали 356 нардепов. Также парламентарии согласовали ускорение процедуры подписания документа спикером Рады Дмитрием Разумковым, чтобы в дальнейшем оперативно передать его на подпись президенту.

Законопроект предлагает освободить школьников, завершающих получение в этом году полного среднего образования, от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА), — сообщается на сайте Рады.

Впрочем, они по собственному желанию смогут сдать ГИА, в том числе и в форме ВНО.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ученики (студенты), которые завершают получение полного общего среднего образования, смогут самостоятельно выбрать, каким образом оценивать их знания:

  • годовым оцениванием;

  • ГИА;

  • ГИА в форме ВНО.

Напомним, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект № 3669, который предусматривает внесение изменений в законодательство о ВНО для выпускников учебных заведений.

Источник: Ракурс


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