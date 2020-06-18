Проспект Григоренко в Харькове. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n139919-v-harkove-sud-otmenil-pereimenovanie-prospekta-grigorenko-na-jukova.html

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Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск партии «Свобода», которая оспаривала повторное переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова.

Решение еще не вступило в законную силу — горсовет будет подавать апелляцию. Представитель истца Андрей Коломийцев отметил, что решение горсовета вернуть проспекту имя Жукова нарушает законы Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» и «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий». Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Общественного».

Представитель городских властей, которые настаивают на проспекте Жукова, ссылался на заключение военного исследования эксперта научно-доследственной комиссии. Комиссия отмечает, что маршал Григорий Жуков участвовал в изгнании нацистских оккупантов из Украины в ходе Второй мировой войны и совершил героический поступок ради Отечества. Ответчик считает, что таким образом проспект Жукова не подпадает под действие закона о декоммунизации.

Под зданием суда пикет устроили два десятка представителей «Свободы» и «Демократической сокиры».

Напомним, в феврале депутаты горсовета Харькова во второй раз проголосовали за возвращение проспекту Григоренко названия в честь советского маршала Жукова.