Шмигаль розповів, чи піде уряд у відставку. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, заявив, що підстав для відставки Кабінету міністрів немає попри те, що сьогодні народні депутати вдруге відмовилися підтримати програму дій уряду.

За словами Шмигаля, уряд продовжить працювати за цією програмою, адже її створювали спільно з народними депутатами і там були враховані всі цілі і завдання президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що Кабмін буде підтримувати українського виробника, малий і середній бізнес, аграріїв та інших. Про це він сказав журналістам після голосування в Раді, передає Pavlovsky News.

За словами Шмигаля, деякі депутати не підтримали програму дій Кабміну через те, що у них є питання до роботи низки міністрів. Водночас він не поясним, про яких саме міністрів йдеться.

Також, на думку прем'єра, народні депутати просто не хотіли давати Кабінету міністрів імунітет, але уряд нібито за ним і не гнався. Водночас уряд не має наміру допрацьовувати програму діяльності, тому що це «завершений документ і спільний продукт уряду та Верховної Ради».

Це наша програма і наш план дій, — підкреслив він.

Нагадаємо, під час ранкового пленарного засідання 18 червня народні обранці 207 голосами «за» з другої спроби провалили голосування за оновлений курс Кабінету міністрів. Раніше частина депутатів назвала цю програму «курсовою роботою студента-першокурсника».