Верховна Рада не схвалила програму уряду Шмигаля

https://racurs.ua/ua/n139901-programa-uryadu-shmygalya-nareshti-otrymala-shvalennya-rady.html

Ракурс

Програма дій уряду Дениса Шмигаля 18 червня розглядалася у стінах Верховної Ради. Народні обранці під час ранкового пленарного засідання 207 голосами «за» з другої спроби провалили голосування за оновлений курс Кабінету міністрів. Раніше частина депутатів назвали цю програму «курсовою роботою студента-першокурсника».

Кабмін прогнозує, що у 2020 році ВВП України впаде на 4−8%. Перший варіант тексту налічував менше 10 сторінок, нині документ збільшили увосьмеро.

Зауважимо, що відповідно до законодавства, програма діяльності Кабміну повинна бути розроблена та подана до Верховної Ради в одномісячний строк з дня формування уряду. Однак перший варіант документу не знайшов підтримки у парламенті. Тому прем'єр був змушений розробити новий документ.

Нагадаємо, програма дій уряду нещодавно була оприлюднена на сайті Кабміну. В оновленому варіанті документу урядовці розписали завдання для кожного міністерства, а також визначили пріоритетні напрямки діяльності. Згодом під час погоджувальної ради парламентських фракцій і груп представники «Голосу» розкритикували цей документ.