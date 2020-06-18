Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Фото: liga.net

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Нурсултан Назарбаєв, перший президент Казахстану, 79-річний заразився COVID-19і знаходиться на самоізоляції.

Останній тест на коронавірус показав позитивний результат. Назарбаєв продовжує працювати дистанційно. Про це 18 червня повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу першого президента Казахстану.

З 16 березня по 11 травня у Казахстані діяв режим надзвичайного стану, який був оголошений через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. При цьому на території країни досі діють карантинні заходи. З початку епідемії в Казахстані виявили 15 тис. 877 випадків інфікування коронавірусом, 9 тис. 902 людини одужали, 100 померли.

Як відомо, Назарбаєв керував Казахстаном майже три десятиліття, але 19 березня 2019 року склав з себе повноваження президента. При цьому він зберіг за собою посади голови Ради безпеки Республіки, правлячої партії «Нур Отан», Асамблеї народу Казахстану, члена Конституційної ради, має статус почесного сенатора.

У червні коронавірусом в країні заразилися відразу три топ-чиновники Казахстану, включаючи главу МОЗ.

Нагадаємо, наприкінці травня у Москві госпіталізували голову Чеченської республіки Рамзана Кадирова. ЗМІ повідомили, що у нього спершу з’явилися перші симптоми коронавірусу, а згодом його стан здоров’я сильно погіршився.