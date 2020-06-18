Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n139906-pervyy-prezident-kazahstana-nazarbaev-zarazilsya-covid-19.html

Ракурс

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, 79-летний заразился COVID-19 и находится в самоизоляции.

Последний тест на коронавирус показал положительный результат. Назарбаев продолжает работать дистанционно. Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первого президента Казахстана.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения, который был объявлен из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом на территории страны до сих пор действуют карантинные мероприятия. С начала эпидемии в Казахстане обнаружили 15 тыс. 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 тыс. 902 человека выздоровели, 100 умерли.

Как известно, Назарбаев руководил Казахстаном почти три десятилетия, но 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия президента. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности Республики, правящей партии «Нур Отан», Ассамблеи народа Казахстана, члена Конституционного совета, имеет статус почетного сенатора.

В июне коронавирусом в стране заразились сразу три топ-чиновники Казахстана, включая главу Минздрава.

Напомним, в конце мая в Москве госпитализировали главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. СМИ сообщили, что у него сначала появились первые симптомы коронавирус, а впоследствии его состояние здоровья сильно ухудшилось.