Верховная Рада со второй попытки не одобрила программу Кабмина Шмыгаля

https://racurs.ua/n139901-programma-kabmina-shmygalya-nakonec-to-poluchila-odobrenie-rady.html

Ракурс

Программа действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня рассматривалась в стенах Верховной Рады. Народные избранники во время утреннего пленарного заседания 207 голосами «за» со второй попытки провалили голосование за обновленный курс Кабинета министров. Ранее часть депутатов назвала эту программу «курсовой работой студента-первокурсника».

Кабмин прогнозирует, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 4−8%. Первый вариант текста насчитывал менее 10 страниц, в настоящее время документ увеличили в восемь раз.

Отметим, что согласно законодательству, программа деятельности Кабмина должна быть разработана и представлена в Верховной Раде в одномесячный срок со дня формирования правительства. Однако первый вариант документа не нашел поддержки в парламенте. Поэтому премьер был вынужден разработать новый документ.

Напомним, программа действий правительства недавно была обнародована на сайте Кабмина. В обновленном варианте документа чиновники расписали задачи для каждого министерства, а также определили приоритетные направления деятельности. Впоследствии в ходе согласительного совета парламентских фракций и групп представители «Голоса» раскритиковали этот документ.