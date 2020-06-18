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Ракурс
В Киеве разбили машины. Фото: АвтоВзгляд

На столичном Печерске вандалы разбили элитные авто и измазали их неизвестным веществом (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2020, 14:28
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В Киеве сегодня, 18 июня, неизвестные разбили несколько элитных автомобилей. Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

На опубликованных фото и видео видно, что вандалы повредили по меньшей мере пять автомобилей — везде разбиты лобовые стекла. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Все машины были припаркованы по адресу бульвар Леси Украинки, 23 — это неподалеку от метро «Печерская». Помимо разбитых окон, некоторые машины были измазаны неизвестным веществом бурого цвета.

В Киеве разбили машины. Фото: dtp.kiev.ua

В Нацполиции пока что никак не прокомментировали эту ситуацию. В то же время пользователи соцсети в комментариях удивились такому событию, ведь возле этого здания есть охрана, а автомобили не могли кому-то мешать. Однако были и те, кто остался недоволен тем, что в Киеве «понастроили элитных скворечников» и что в каждой семье по несколько автомобилей, которые негде парковать.

Как писал «Ракурс», ранее полицейский в Киеве проучил водителя автомобиля Skoda (Шкода) за несоблюдение чистоты. Правоохранитель заметил, как водитель выбросил из окна окурок, и после этого забросил его обратно в салон машины. Мужчина за рулем возмутился такими действиями полицейского.


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