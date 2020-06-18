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Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда

Порошенко избирают меру пресечения (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 июн 2020, 14:37
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Дело Порошенко дошло до следующей институциональной стадии — избрания меры пресечения в суде.

Офис генерального прокурора в Печерском райсуде Киева требует ареста пятого президента Украины с возможностью внесения 10 млн грн залога в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда, фото — Прямий

Заседание по избранию меры пресечения назначено на 15.15 18 июня в Печерском суде. Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца, который умер 16 июня.

Процесс будет вести судья Сергей Вовк, который в 2012 году приговорил к четырем годам тюрьмы Юрия Луценко — будущего соратника Петра Порошенко.

Возле здания суда утром 18 июня начали готовиться к заседанию сторонники Порошенко. В то же время появилось заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, что в начале заседания Офис генпрокурора, вероятно, будет просить суд отложить избрание меры пресечения.

Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда, фото — Думская

Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда, фото — Думская

10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. Его подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к незаконному указу, а именно назначению на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда, фото — Т.Березовец

В июле 2018 года Порошенко назначил Семочко, а тогдашний глава разведки Егор Божок издал приказ. ГБР считает именно этот приказ Божка незаконным. При этом самому Порошенко инкриминируют то, что он склонил голову СВР к этому приказу, тоесть экс-президент имеет статус соучастника — подстрекателя.

Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда, фото — Прямий

Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда, фото — Т.Березовец

Порошенко избирают меру пресечения: трансляция из суда, фото — Т.Березовец

Источник: Ракурс


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