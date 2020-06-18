Новини України: офіс Зеленського назвав пріоритети у відносинах зі США

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США є стратегічним партнером України, який у скрутний час прийшов на допомогу та цьогоріч надасть 250 млн дол. військової допомоги. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

США на сьогодні є справжнім стратегічним партнером. Адже стратегічний партнер — той, який у скрутні для свого партнера часи приходить на допомогу, — зазначив Жовква в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

За його словами, нинішній рівень товарообігу між Україною і США сягає близько 4 млрд дол. Він також висловив переконання у тому, що економічні відносини з Вашингтоном мають стати не менш пріоритетними, аніж політична та військово-технічна підтримка.

Окрім цього, на думку чиновника, Києву варто притримуватися чіткого зовнішньополітичного курсу, щоб не бути втягнутим в американську передвиборчу кампанію.

Тримати чітку витриману зовнішньополітичну лінію, яку весь цей рік тримає президент Зеленський. Двопартійна підтримка в США — це та основа, на якій завжди трималися українсько-американські відносини. Нам вдається витримувати цю лінію. І ми надалі будемо її дотримуватися, — розповів представник Зе-команди.

Жовква додав, що цьогоріч, якщо дозволить ситуація з пандемією коронавірусу, може відбутися візит українського президента до Вашингтону.

Нагадаємо, США затвердили оборонну допомогу Україні — 250 млн дол. витратять на техніку та навчання військових.