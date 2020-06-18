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Новости Украины: офис Зеленского назвал приоритеты в отношениях с США

Офис Зеленского назвал приоритеты в отношениях с Вашингтоном

18 июн 2020, 15:55
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США являются стратегическим партнером Украины, который в трудное время пришел на помощь и в 2020 году предоставит 250 млн долл. военной помощи. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

США сегодня являются настоящим стратегическим партнером. Ведь стратегический партнер — тот, который в трудные для своего партнера времена приходит на помощь, — отметил Жовква в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, нынешний уровень товарооборота между Украиной и США составляет около 4 млрд долл. Он также выразил уверенность в том, что экономические отношения с Вашингтоном должны стать не менее приоритетными, чем политическая и военно-техническая поддержка.

Кроме этого, по мнению чиновника, Киеву следует придерживаться четкого внешнеполитического курса, чтобы не быть втянутым в американскую предвыборную кампанию.

Необходимо держать четкую выдержанную внешнеполитическую линию, которую весь этот год держит президент Зеленский. Двухпартийная поддержка в США — это та основа, на которой всегда держались украинско-американские отношения. Нам удается выдерживать эту линию. И мы в дальнейшем будем ее придерживаться, — рассказал представитель Зе-команды.

Жовква добавил, что в этом году, если позволит ситуация с пандемией коронавируса, может состояться визит украинского президента в Вашингтон.

Напомним, США утвердили оборонную помощь Украине — 250 млн долл. потратят на технику и обучение военных.


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