Порошенка продовжать судити 1 липня

https://racurs.ua/ua/n139939-poroshenka-prodovjat-sudyty-1-lypnya.html

Ракурс

Справа Порошенка відтерміновується. Печерський суд відклав розгляд справи про обрання міри запобіжного заходу п’ятому президенту на 1 липня.

Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14.00.

Прокурори під час засідання заявили судді, що готові вимагати застосувати до Порошенка не арешт із заставою 10 млн грн, а особисте зобов’язання.

Адвокати Порошенка виступили з доказом того, що справа проти Порошенка не може розглядатися в Печерському суді. Під час виступу у суді екс-президент заявив, що «хабарів» від слідства не бере, натякаючи на пропозицію змінити запобіжний захід.

Вони це роблять, щоб вилучити паспорт, аби не дати мені можливості мобілізувати світ у протистоянні Росії, — сказав Порошенко.

Його адвокати вважають порушенням закону розгляд справи у Печерському суді. Запобіжний захід мають обирати у Шевченківському суді міста Києва — суді, де територіально знаходиться відділ ДБР.

За 14 місяців ви знайшли оці дурниці? Для суспільства це означає, що все, що ви казали під час виборчої кампанії і після неї про корупцію, про державну зраду, про захоплення владних повноважень, про зловживання, про все… Ви не знайшли нічого, — заявив у суді Порошенко.

10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора повідомли про підозру Порошенку. Він начебто схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

У липні 2018 року Порошенко призначив Семочка, а тодішній голова розвідки Божок видав відповідний наказ. ДБР вважає саме цей наказ Божка незаконним. Порошенку інкримінують те, що він схилив голову СЗР до цього, екс-президент має у справі статус співучасника — підбурювача.