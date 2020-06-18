Новини України: стало відомо про перший закордонний візит Зеленського після карантину

https://racurs.ua/ua/n139938-stalo-vidomo-pro-pershyy-zakordonnyy-vizyt-zelenskogo-pislya-karantynu.html

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Володимир Зеленський цьогоріч планував здійснити низку офіційних закордонних візитів, однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Також весною мали відбутися кілька візитів іноземних лідерів до Києва.

Дійсно, на весну планувалося п’ять-шість візитів іноземних лідерів до України… Була ідея, щоб лідери інших країн також відвідували не лише Київ, але і регіони України… Та, зі зрозумілих причин, усі терміни були посунуті. Жоден візит не був скасований, в кожному випадку йдеться лише про перенесення дат, — розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Офіс президента з урахуванням ситуації з поширенням коронавірусу в Україні та світі вже почав планувати візити іноземних дипломатів до України та візити Зеленського за кордон.

Перший візит після пандемії іноземного лідера до України відбудеться 20−23 липня — це буде візит президента Швейцарії Симонетти Зоммаруги, — зауважив Жовква.

Також він додав, що влітку можливі ще один-два візити в Україну.

Справжня активність почнеться восени, зокрема, і візити Зеленського за кордон… Наразі працюємо з декількома країнами, і думаю, що у вересні-жовтні можуть бути здійснені декілька офіційних візитів, — зауважив чиновник.

З його слів, цьогоріч навряд чи відбудеться анонсоване турне президента країнами Південної Америки. В офісі Зеленського Бразилію вважають базовою країною для майбутнього латиноамериканського турне глави держави, яке плануватимуть на 2021 рік.