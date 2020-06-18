Новости Украины: стало известно о первом зарубежном визите Зеленского после карантина

https://racurs.ua/n139938-stalo-izvestno-o-pervom-zarubejnom-vizite-zelenskogo-posle-karantina.html

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Владимир Зеленский в этом году планировал осуществить ряд официальных зарубежных визитов, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Также весной должны были состояться несколько визитов иностранных лидеров в Киев.

Действительно, на весну планировалось пять-шесть визитов иностранных лидеров в Украину… Была идея, чтобы они посещали не только Киев, но и регионы Украины… Но, по понятным причинам, все сроки были сдвинуты. Ни один визит не был отменен, в каждом случае речь идет лишь о переносе дат, — рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, Офис президента с учетом ситуации с распространением коронавируса в Украине и мире уже начал планировать визиты иностранных дипломатов в Украину и визиты Зеленского за границу.

Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20−23 июля — это будет визит президента Швейцарии Симонетты Зоммаруги, — отметил Жовква.

Также он добавил, что летом, возможно, состоятся еще один-два визита в Украину.

Настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты Зеленского за границу… Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов, — отметил чиновник.

По его словам, в этом году вряд ли удастся реализовать анонсированное турне президента по странам Южной Америки. В офисе Зеленского Бразилию считают базовой страной для будущего латиноамериканского турне главы государства, которое будут планировать на 2021 год.