Для малыша на Закарпатье выбрали имя Зеленский

https://racurs.ua/n139936-malchik-po-imeni-zelenskiy-na-zakarpate-roditeli-neobychno-nazvali-rebenka.html

Ракурс

В Закарпатской области родители новорожденного малыша выбрали ему необычное имя — Зеленский.

Это произошло еще в мае, сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции на своей странице в социальной сети Фейсбук.

На эту новость бурно отреагировали пользователи соцсетей.

Среди других редких имен, которые в мае выбирали в этом регионе родители, — Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп и Вогнедар для мальчиков, а также Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория для девочек.

Наиболее распространенными именами, которые в прошлом месяце выбирали для мальчиков на Закарпатье, были Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил и Ярослав. Наиболее распространенными именами девочек были — Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.

Всего за первые пять месяцев этого года в области зарегистрировали 5 тыс. 398 новорожденных.

Стоит добавить, что это не первый случай, когда на Закарпатье ребенка называют фамилией известного политика. В декабре 2009 года, накануне президентских выборов в Украине, одного из малышей назвали Янукович.

Напомним, известный американский бизнесмен Маск недавно стал отцом в шестой раз. Новорожденному ребенку выбрали необычное имя «X Æ A-12 Musk».