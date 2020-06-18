Заседание ВРУ. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n139937-rada-prinyala-zakonoproekt-o-techenii-processualnyh-srokov-v-sudah-vo-vremya-karantina.html

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Верховная Рада Украины 18 июня приняла в целом проект закона о ходе процессуальных сроков в судах во время карантина.

Проект закона № 3383 поддержали 264 нардепа. В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработали с целью совершенствования норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины в части течения процессуальных сроков во время действия коронавирусного карантина. Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Отмечается, что проект закона определяет возможность суда по заявлению участников дела и лиц, которые не принимали участия в деле, если суд решил вопрос о их права, интересы и обязанности, восстанавливать сроки, установленные в вышеупомянутых статьях процессуальных кодексов, а также продлевать процессуальные сроки, которые установлены законом или судом, на срок действия карантина.

Суд решает вопрос о сроках, установленных нормами Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины по заявлению лица. Участники судебных дел и других лиц имеют 20 дней, чтобы подать такое заявление.

Напомним, ВРУ во время сегодняшнего заседания приняла законопроект № 3509 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым разрешается перенаправить деньги из фонда для борьбы с COVID-19 на ремонт дорог.