Засідання ВРУ. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n139937-rada-uhvalyla-zakonoproekt-schodo-perebigu-procesualnyh-terminiv-u-sudah-pid-chas-karantynu.html

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Верховна Рада України 18 червня ухвалила в цілому проект закону щодо перебігу процесуальних термінів у судах під час карантину.

Проект закону № 3383 підтримали 264 нардепи. У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розробили з метою удосконалення норм Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України в частині перебігу процесуальних строків під час дії коронавірусного карантину. Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Зазначається, що проект закону визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов’язки, поновлювати строки, встановлені у статтях вищезазначених процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, які встановлені законом чи судом, на строк дії карантину.

Суд вирішує питання про строки, встановлені нормами Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України за заявою особи. Учасники судових справ та інших осіб мають 20 днів, щоб подати таку заяву.

Нагадаємо, ВРУ під час сьогоднішнього засідання погодила законопроект № 3509 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, яким дозволяється перенаправити гроші з фонду для боротьби з COVID-19 на ремонт доріг.