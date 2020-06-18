Рада дозволила витратити «коронавірусні» гроші на ремонт доріг

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Верховна Рада під час сьогоднішнього пленарного засідання ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект № 3509 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

Цим законопроектом парламентарі дозволили перенаправити гроші з фонду для боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. Цей проект закону підтримав 331 народний депутат, йшлося в трансляції засідання парламенту.

На поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення з коронавірусного фонду виділять 35 млрд грн. Передбачається, що це дозволить створити 63 тис. робочих місць.

Ініціатори законопроекту стверджують, що перемога над коронавірусом — це не тільки здорові люди, але й перезавантаження економіки. Тому і гроші треба виділяти не лише на медицину.

Нардепи вважають, що ухвалення цього законопроекту стимулюватиме додатковий попит на продукцію галузей економіки у розмірі 25 млрд грн. Також очікується, що держава отримає 7,5 млн грн завдяки тому, що буде створено більше робочих місць і нові працівники платитимуть податки. Окрім того, очікується зростання інвестиційної спроможності дорожніх підприємств (планові накопичення) на суму 239,2 млн грн.

Водночас законопроектом не визначено навіть орієнтовного переліку об'єктів, які будуть будувати чи ремонтувати. Також не надані відповідні розрахунки, на що саме будуть витрачати гроші.

Зазначимо, в першому читанні законопроект № 3509 Рада ухвалила 5 червня. Тоді за документ проголосували 274 народних депутати.