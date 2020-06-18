Олена Зеленська. Фото: narodna-pravda.ua

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Олена Зеленська, дружина президента України, продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.

Минулого тижня у першої леді виявили COVID-19, а згодом медики діагностували у неї позагоспітальну двобічну полісегментарну пневмонію. Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Про це 18 червня повідомили в Офісі президента.

Дихальна недостатність — 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний, — зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що дружина президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів. В ОПУ додали, що глава держави та діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра.

Нагадаємо, днями дружину президента України Олену Зеленську поклали із коронавірусом в лікарню у Києві. Минулого тижня після ПЛР-обстеження в неї виявили COVID-19.

Зеленський після інфікування дружини перейшов на спеціальний режим роботи. Президент зобов’язаний щодня проходити тестування методами ІФА і ПЛР, а також медогляди. Коло його фізичного спілкування обмежується, наради проводяться тільки в онлайн-режимі. Були скасовані всі зустрічі, які були заплановані у президента найближчими днями. Також Зеленський не братиме участі у масових заходах, а також скасовуються робочі поїздки за межі Києва.