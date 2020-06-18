У Києві горіла опора, без електроенергії сиділи два райони столиці, фото — ФБ "Комфорт-таун"

https://racurs.ua/ua/n139931-u-kyievi-gorila-elektroopora-bez-elektroenergiyi-sydily-dva-rayony-stolyci-foto-video.html

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Пожежа у Києві 18 червня охопила розподільчу частину електроопору з високовольтним кабелем.

На Русанівці поблизу великого житлового комплексу «Комфорт-таун» очевидці спочатку почули два вибухи, а згодом знеструмило всю Русанівку та Березняки.

На вулиці Регенераторну приїхали два екіпажі пожежної служби. Оскільки підстанція знаходилася під високою напругою, вогнеборцям довелося зачекати понад півгодини знеструмлення мережі.

Пожежу швидко загасили.