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У Києві горіла опора, без електроенергії сиділи два райони столиці, фото — ФБ "Комфорт-таун"
У Києві горіла електроопора, знеструмлено два райони (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139931-u-kyievi-gorila-elektroopora-bez-elektroenergiyi-sydily-dva-rayony-stolyci-foto-video.htmlРакурс
Пожежа у Києві 18 червня охопила розподільчу частину електроопору з високовольтним кабелем.
На Русанівці поблизу великого житлового комплексу «Комфорт-таун» очевидці спочатку почули два вибухи, а згодом знеструмило всю Русанівку та Березняки.
На вулиці Регенераторну приїхали два екіпажі пожежної служби. Оскільки підстанція знаходилася під високою напругою, вогнеборцям довелося зачекати понад півгодини знеструмлення мережі.
Пожежу швидко загасили.