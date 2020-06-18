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Ракурс
У Києві горіла опора, без електроенергії сиділи два райони столиці, фото — ФБ "Комфорт-таун"

У Києві горіла електроопора, знеструмлено два райони (ФОТО, ВІДЕО)

18 чер 2020, 15:16
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Пожежа у Києві 18 червня охопила розподільчу частину електроопору з високовольтним кабелем.

На Русанівці поблизу великого житлового комплексу «Комфорт-таун» очевидці спочатку почули два вибухи, а згодом знеструмило всю Русанівку та Березняки.

У Києві горіла електроопора, без електроенергії сиділи два райони столиці, фото — ДСНС

На вулиці Регенераторну приїхали два екіпажі пожежної служби. Оскільки підстанція знаходилася під високою напругою, вогнеборцям довелося зачекати понад півгодини знеструмлення мережі.

Пожежу швидко загасили.

У Києві горіла електроопора, без електроенергії сиділи два райони столиці, фото — ФБ "Комфорт-таун"

У Києві горіла електроопора, без електроенергії сиділи два райони столиці, фото — ФБ "Комфорт-таун"

У Києві горіла електроопора, без електроенергії сиділи два райони столиці, фото — ФБ "Комфорт-таун"

Джерело: Ракурс


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