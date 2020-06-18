В Киеве горела электроопора, обесточены два района, фото — ФБ "Комфорт-таун"

https://racurs.ua/n139931-v-kieve-gorela-elektroopora-obestocheny-dva-rayona-foto.html

Ракурс

Пожар в Киеве 18 июня охватил распределительную часть электроопоры с высоковольтным кабелем.

На Русановке вблизи крупного жилого комплекса «Комфорт-таун» очевидцы сначала услышали два взрыва, а затем были обесточены Русановка и Березняки.

На улицу Регенераторную приехали два экипажа пожарной службы. Поскольку подстанция находилась под высоким напряжением, пожарным пришлось подождать более получаса, чтобы сеть обесточили.

Пожар быстро потушили.