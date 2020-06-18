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Ракурс
В Киеве горела электроопора, обесточены два района, фото — ФБ "Комфорт-таун"

В Киеве горела электроопора, обесточены два района (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2020, 15:16
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Пожар в Киеве 18 июня охватил распределительную часть электроопоры с высоковольтным кабелем.

На Русановке вблизи крупного жилого комплекса «Комфорт-таун» очевидцы сначала услышали два взрыва, а затем были обесточены Русановка и Березняки.

В Киеве горела электроопора, без электроэнергии сидели два района столицы, фото — ФБ "Комфорт-таун"

На улицу Регенераторную приехали два экипажа пожарной службы. Поскольку подстанция находилась под высоким напряжением, пожарным пришлось подождать более получаса, чтобы сеть обесточили.

Пожар быстро потушили.

В Киеве горела электроопора, без электроэнергии сидели два района столицы, фото — ФБ "Комфорт-таун"

В Киеве горела электроопора, без электроэнергии сидели два района столицы, фото — ФБ "Комфорт-таун"

В Киеве горела электроопора, без электроэнергии сидели два района столицы, фото — ФБ "Комфорт-таун"

Источник: Ракурс


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