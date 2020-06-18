Елена Зеленская. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/n139932-mediki-soobschili-o-sostoyanii-zdorovya-inficirovannoy-koronavirusom-zelenskoy.html

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Елена Зеленская, жена президента Украины, продолжает лечение в стационаре киевской больницы.

На прошлой неделе у первой леди обнаружили COVID-19, а впоследствии медики диагностировали у нее позагоспитальную двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Об этом 18 июня сообщили в Офисе президента.

Дыхательная недостаточность — 0. Дотации кислорода не требует. Состояние Елены Зеленской стабильное, — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что жена президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под присмотром врачей. В ОПУ добавили, что глава государства и дети здоровые, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.

Напомним, на днях жену президента Украины Елену Зеленскую положили с коронавирусом в больницу в Киеве. На прошлой неделе после ПЦР-обследования у нее обнаружили COVID-19.

Зеленский после инфицирования жены перешел на специальный режим работы. Президент обязан ежедневно проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Круг его физического общения ограничивается, совещания проводятся только в онлайн-режиме. Были отменены все встречи, которые были запланированы у президента в ближайшие дни. Также Зеленский не будет принимать участия в массовых мероприятиях, а также отменяются рабочие поездки за пределы Киева.