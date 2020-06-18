Рада разрешила потратить «коронавирусные» деньги на ремонт дорог

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Верховная Рада во время сегодняшнего пленарного заседания приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3509 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

Этим законопроектом парламентарии разрешили перенаправить деньги из фонда для борьбы с COVID-19 на ремонт дорог. Данный проект закона поддержал 331 народный депутат, говорилось в трансляции заседания парламента.

На улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения из коронавирусного фонда выделят 35 млрд грн. Предполагается, что это позволит создать 63 тыс. рабочих мест.

Инициаторы законопроекта утверждают, что победа над коронавирусом — это не только здоровые люди, но и перезагрузка экономики. Поэтому и деньги надо выделять не только на медицину.

Нардепы считают, что принятие этого законопроекта приведет к стимулированию дополнительного спроса на продукцию отраслей экономики в размере 25 млрд грн. Также ожидается, что государство получит 7,5 млн грн из-за того, что будет создано больше рабочих мест и новые работники будут платить налоги. Кроме того, ожидается рост инвестиционной способности дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.

При этом законопроектом не определен даже ориентировочный перечень объектов, которые будут строить или ремонтировать. Также не предоставлены соответствующие расчеты, на что именно будут тратить деньги.

Отметим, в первом чтении законопроект № 3509 Верховная Рада приняла 5 июня. Тогда за документ проголосовали 274 народных депутата.