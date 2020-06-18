Митрополит Епифаний и Петр Порошенко, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n139953-v-gbr-podtverdili-otkrytie-dela-iz-za-sozdaniya-pcu.html

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В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили наличие дела о якобы разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Соответствующее расследование Служба безопасности Украины (СБУ) начала 6 ноября 2019 года по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ. Впоследствии дело было передано в ГБР, которое проводит в нем следствие. Об этом пресс-служба ГБР сообщила в комментарии агентству «Укринформ».

Отмечается, что прихожане УПЦ в своем заявлении жаловались на «незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ».

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что в отношении него открыто еще одно дело — за «разжигание межрелигиозной розни из-за получения томоса и создания Православной церкви Украины».