Митрополит Епіфаній та Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n139953-u-dbr-pidtverdyly-vidkryttya-spravy-cherez-stvorennya-pcu.html

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У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили наявність справи щодо нібито розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України (ПЦУ).

Відповідне розслідування Служба безпеки України (СБУ) розпочала 6 листопада 2019 року за заявою прихожан Київського патріархату УПЦ. Згодом справу було передано до ДБР, яке проводить у ній слідство. Про це прес-служба ДБР повідомила в коментарі агентству «Укрінформ».

Зазначається, що прихожани УПЦ у своїй заяві скаржилися на «незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ».

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні заявив, що стосовно нього відкрито ще одну справу — за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі через отримання томосу і створення Православної церкви України».