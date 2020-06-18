В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин

https://racurs.ua/ua/n139952-karantyn-v-ukrayini-sociology-rozpovily-yak-chasto-ukrayinci-vyhodyat-z-domu-infografika.html

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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, триває. Він передбачає дотримання певних обмежень, покликаних обмежити ймовірність передачі коронавірусу між людьми.

Соціологи опитали українців стосовно того, як часто вони залишають домівки в умовах карантину. Про це повідомляє прес-служба Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Лише 10% респондентів заявили, що за тиждень ні разу не залишали своїх домівок.

Таким чином, опитування показало, що 90% українців під час карантину хоча б раз у тиждень виходять з дому.

З них:

37% - виходили декілька разів на день;

22% — виходили раз на день;

21% - виходили понад раз на тиждень (2−4 рази);

9% - виходили з дому один раз на тиждень.

У середньому кожний українець віком від 18 років виходив на вулицю приблизно 10 разів на тиждень.

Також виявилося, що чоловіки менше сидять вдома, ніж жінки. Серед жінок протягом тижня з дому не виходили 13%, в той час як серед чоловіків цей показник становить 7%. Також серед чоловіків значно більше тих, хто виходить з дому кілька разів у день — 48%, в той час як серед опитаних жінок таких лише 28%.

За словами соціологів, це пов’язано з тим, тривалість життя жінок у середньому на 10 років більша, а люди похилого віку рідше виходять з дому.

Так, серед тих, хто зовсім не виходив з дому за тиждень на вікову категорію від 60 років припадає 22% опитаних, в той час як на категорію 30−44 роки — лише 4%. Також серед людей у віковій категорії 30−44 роки найбільше тих, хто кілька разів виходить з дому — 46%. У категорії понад 60 років таких людей 23%.

Опитування проводилося за допомогою телефону, у період з 24 травня по 4 червня. Загалом було проведено 2 тис. інтерв’ю.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня.