В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин

https://racurs.ua/n139952-karantin-v-ukraine-sociologi-rasskazali-kak-chasto-ukraincy-vyhodyat-iz-doma-infografika.html

Ракурс

Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 продолжается. Он предполагает соблюдение определенных ограничений, призванных ограничить вероятность передачи коронавируса между людьми.

Социологи опросили украинцев о том, как часто они покидают дома в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС).

Лишь 10% респондентов заявили, что за неделю ни разу не покидали свои дома.

Таким образом, опрос показал, что 90% украинцев во время карантина хотя бы раз в неделю выходят из дома.

Из них:

37% - выходили несколько раз в день;

22% - выходили раз в день;

21% - выходили более раза в неделю (2−4 раза);

9% - выходили из дома один раз в неделю.

В среднем каждый украинец в возрасте от 18 лет выходил на улицу примерно 10 раз в неделю.

Также оказалось, что мужчины меньше сидят дома, чем женщины. Среди женщин в течение недели из дома не выходили 13%, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 7%. Также среди мужчин гораздо больше тех, кто выходит из дома несколько раз в день — 48%, в то время как среди опрошенных женщин таких только 28%.

По словам социологов, это связано с тем, продолжительность жизни женщин в среднем на 10 лет больше, а пожилые люди реже выходят из дома.

Так, среди тех, кто совсем не выходил из дома за неделю на возрастную категорию от 60 лет приходится 22% опрошенных, в то время как на категорию 30−44 года — всего 4%. Также среди людей в возрастной категории 30−44 года больше всего тех, кто несколько раз выходит из дома — 46%. В категории свыше 60 лет таких людей 23%.

Опрос проводился по телефону, в период с 24 мая по 4 июня. Всего было проведено 2 тыс. интервью.

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля.