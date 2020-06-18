В Китае – вторая волна коронавируса, фото: «Википедия»

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. В столице Китая городе Пекине недавно началась вторая волна этого заболевания.

Медики уже определили так называемого «нулевого пациента» — первого больного, с которого начался вспышка в Пекине. Об этом сообщает издание The Dail Mail.

«Нулевым пациентом» в Пекине оказался 52-летний мужчина.

По его словам, он посетил оптовый рынок «Синьфади» на юге Пекина, который считается источником новой вспышки, чтобы купить рыбу для детей. «Нулевой пациент» посетил этот рынок в начале июня.

Мужчина обратился в местную больницу в прошлую среду после перенесенных симптомов лихорадки. Там у него диагностировали коронавирус.

Рынок «Синьфади» является одним из крупнейших в Китае. Он также считается крупнейшим в Азии оптового рынка сельскохозяйственной продукции. Ежедневно здесь продают почти 40 тыс. тонн овощей и фруктов

В рамках новой вспышки коронавируса в столице Китая уже зарегистрированы 158 случаев COVID-19. Власти решили временно закрыть Пекин. С 19 июня будут приостановлены все пассажирские перевозки с другими регионами КНР.

Кроме Китая, новые случаи заболевания коронавирусом после преодоления первой волны заболевания наблюдаются также в Новой Зеландии. 8 июня власти этой страны заявили, что в течение почти месяца не фиксировались новые случаи COVID-19.

Однако 17 июня стало известно об инфицировании двух жительниц Новой Зеландии, сообщает издание Nzherald.co.nz. Женщины вернулись из Великобритании и находились на карантине, однако их выпустили до завершения необходимого срока, не проверив на коронавирус.

Впоследствии одна из них почувствовала ухудшение состояния здоровья. Обеих женщин проверили на коронавирус и выявили наличие у них COVID-19. Считается, что за это время они контактировали с примерно 320 людьми.

Напомним, в Одесской области из-за вспышки коронавируса изолировали один из районов.