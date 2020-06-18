В Китаї – друга хвиля коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n139951-epidemiya-koronavirusu-u-kytayi-znayshly-nulovogo-paciienta-z-yakogo-rozpochavsya-novyy-spalah.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває. У столиці Китаю місті Пекіні нещодавно розпочалася друга хвиля цього захворювання.

Медики вже визначили так званого «нульового пацієнта» — першого хворого, з якого розпочався спалах у Пекіні. Про це повідомляє видання The Dail Mail.

«Нульовим пацієнтом» у Пекіні виявився 52-річний чоловік.

За його словами, він відвідав оптовий ринок «Сіньфаді» на півдні Пекіна, який вважається джерелом нового спалаху, щоб купити рибу для дітей. «Нульовий пацієнт» відвідав цей ринок на початку червня.

Чоловік звернувся до місцевої лікарні минулої середи після перенесених симптомів лихоманки. Там у нього діагностували коронавірус.

Ринок «Сіньфаді» є одним з найбільших у Китаї. Він також вважається найбільшим в Азії оптовим ринком сільськогосподарської продукції. Щодня тут продають майже 40 тис. тонн овочів і фруктів

В межах нового спалаху коронавірусу в столиці Китаю вже зареєстровано 158 випадків COVID-19. Влада вирішила тимчасово закрити Пекін. З 19 червня будуть припинені всі пасажирські перевезення з іншими регіонами КНР.

Окрім Китаю, нові випадки захворювання на коронавірус після подолання першої хвилі захворювання спостерігається також у Новій Зеландії. 8 червня влада цієї країни заявила, що протягом майже місяця не фіксувалися нові випадки COVID-19.

Проте 17 червня стало відомо про інфікування двох жительок Нової Зеландії, повідомляє видання Nzherald.co.nz. Жінки повернулися з Великої Британії і перебували на карантині, проте їх випустили раніше завершення необхідного терміну, не перевіривши на коронавірус.

Згодом одна з них відчула погіршення стану здоров’я. Обох жінок перевірили на коронавірус і виявили наявність у них COVID-19. Вважається, що за цей час вони контактували з приблизно 320 людьми.

Нагадаємо, на Одещині через спалах коронавірусу ізолювала один із районів.