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Ракурс
В Україні 19 червня святкують День фермера, фото:

Завтра — День фермера

18 чер 2020, 19:33
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19 червня в Україні відзначають День фермера. Офіційно це свято запровадили в Україні в цьому році, до цього воно мало неофіційний статус.

Саме цю дату обрано для святкування Дня фермера, оскільки 19 червня 2003 року в Україні було ухвалено закон «Про фермерське господарство».

Це свято покликане вшанувати працю фермерських господарств та їхній внеску в розвиток агропромислового комплексу і продовольчої безпеки нашої держави.

Православна церква 19 червня вшановує пам’ять преподобного Іларіона Далматського, який жив у IX ст. Він виступав проти здійснюваної тоді державною владою у Візантії політики іконоборства, у зв’язку з чим кілька разів потрапляв до в’язниці, де його морили голодом і спрагою. Проте від своїх переконань Іларіон не відступив.

У народі вважається, що в цього дня всі бур’яни виполоти на спадаючий місяць, то вони більше не ростимуть, однак якщо в повний місяць — повністю позбутися бур’янів не вдасться.

Народні прикмети:

  • якщо тепло і ясно — зерно буде велике;
  • якщо вранці чути грім — ввечері буде дощ;
  • якщо грім глухий — буде спокійний дощ;
  • якщо дме східний вітер — влітку буде багато опадів;
  • якщо цього дня різко стало холодно — буде хороша погода;
  • якщо бджоли рояться — буде ясний день;
  • якщо коники скрекочуть — буде хороша погода;
  • Якщо кричить перепілка — буде дощ.

Джерело: Ракурс


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