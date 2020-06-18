Завтра — День фермераhttps://racurs.ua/ua/n139950-zavtra-den-fermera.htmlРакурс
19 червня в Україні відзначають День фермера. Офіційно це свято запровадили в Україні в цьому році, до цього воно мало неофіційний статус.
Саме цю дату обрано для святкування Дня фермера, оскільки 19 червня 2003 року в Україні було ухвалено закон «Про фермерське господарство».
Це свято покликане вшанувати працю фермерських господарств та їхній внеску в розвиток агропромислового комплексу і продовольчої безпеки нашої держави.
Православна церква 19 червня вшановує пам’ять преподобного Іларіона Далматського, який жив у IX ст. Він виступав проти здійснюваної тоді державною владою у Візантії політики іконоборства, у зв’язку з чим кілька разів потрапляв до в’язниці, де його морили голодом і спрагою. Проте від своїх переконань Іларіон не відступив.
У народі вважається, що в цього дня всі бур’яни виполоти на спадаючий місяць, то вони більше не ростимуть, однак якщо в повний місяць — повністю позбутися бур’янів не вдасться.
Народні прикмети:
- якщо тепло і ясно — зерно буде велике;
- якщо вранці чути грім — ввечері буде дощ;
- якщо грім глухий — буде спокійний дощ;
- якщо дме східний вітер — влітку буде багато опадів;
- якщо цього дня різко стало холодно — буде хороша погода;
- якщо бджоли рояться — буде ясний день;
- якщо коники скрекочуть — буде хороша погода;
- Якщо кричить перепілка — буде дощ.