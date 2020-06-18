В Україні 19 червня святкують День фермера, фото:

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19 червня в Україні відзначають День фермера. Офіційно це свято запровадили в Україні в цьому році, до цього воно мало неофіційний статус.

Саме цю дату обрано для святкування Дня фермера, оскільки 19 червня 2003 року в Україні було ухвалено закон «Про фермерське господарство».

Це свято покликане вшанувати працю фермерських господарств та їхній внеску в розвиток агропромислового комплексу і продовольчої безпеки нашої держави.

Православна церква 19 червня вшановує пам’ять преподобного Іларіона Далматського, який жив у IX ст. Він виступав проти здійснюваної тоді державною владою у Візантії політики іконоборства, у зв’язку з чим кілька разів потрапляв до в’язниці, де його морили голодом і спрагою. Проте від своїх переконань Іларіон не відступив.

У народі вважається, що в цього дня всі бур’яни виполоти на спадаючий місяць, то вони більше не ростимуть, однак якщо в повний місяць — повністю позбутися бур’янів не вдасться.

Народні прикмети: